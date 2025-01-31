بشكل رسمي .. باولو فونسيكا يتولى تدريب ليون

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 02:51 مساءً - اعلن نادي أولمبيك ليون، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع البرتغالي، باولو فونسيكا، خلفاً للمُقال بيير ساج.

ووفقاً لما ذكره النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي فإن فونسيكا وقع على عقد يربطه مع ليون لمدة موسم ونصف، بحيث ينتهي صيف 2027.

وأوضح ليون أن باولو فونسيكا سيكون المدرب رقم 34 للفريق، على مدار تاريخه..

وسيبدأ فونسيكا مشواره مع ليون بالتواجد على مقاعد البدلاء، أمام مارسيليا الأحد المقبل، في قمة الجولة 20 من الدوري الفرنسي.