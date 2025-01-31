آرني سلوت: محمد صلاح سيتخذ القرار الصحيح بشأن مستقبله

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 02:51 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة بورنموث، غداً السبت، في الجولة 24 من الدوري الإنكليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال سلوت: “سنواجه فريقاً كبيراً، كنت أعرف هذا بالفعل عندما لعبنا الشوط الثاني من المباراة على أرضنا في الدور الأول، كنا متقدمين 3-0 في الشوط الأول لكنهم استمروا في الهجوم علينا، لقد أظهر لي ذلك شخصيتهم، ومنذ ذلك الحين كانوا رائعين”.

وأضاف: “لاعبو بورنموث يعملون بجدية لا تصدق، يشكلون تهديداً في الكرات الثابتة، ربما يستحقون مكانة أعلى من المكانة التي يحتلونها حالياً”.

وعن إمكانية ذهاب محمد صلاح إلى الدوري السعودي، علق: “سيكون من المفاجئ أن يقول أحد إنه لا يريد محمد صلاح! لقد قدم أداءً جيداً لسنوات عديدة ونجح في ذلك دون نصيحتي حتى يتمكن من الاستمرار في فعل ما هو الأفضل لمسيرته”.

وأكمل: “نصيحتي مختلفة عن تلك التي ذكرها وزير الرياضة السعودي، لست مندهشاً من أن شخصاً ما يريده، لقد فعل الكثير من الأشياء الذكية في مسيرته، لذلك سيتخذ القرار الصحيح له ونأمل أن يكون كذلك لنا في مسيرته”.

وبخصوص مستقبل صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد، أكد سلوت: “أتحدث معهم كثيراً وسيكون من الساذج القول إننا لم نتحدث عن مستقبلهم لكن هذا شيء لن أتحدث عنه معكم، نحن نتحدث بشكل روتيني”.