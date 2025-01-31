مدرب بايرن ميونخ: لا نفرق بين خصم وآخر!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 02:51 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة هولشتاين كيل، غداً السبت، في الجولة 20 من الدوري الألماني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدرب البلجيكي: “هي المباراة التي تمثل أولوية بالنسبة لي، من الجيد أننا نملك أقوى خط دفاع وهجوم في الدوري، هذا يظهر أننا نقوم بعملنا بصورة جيدة، الأمر يتعلق دائماً بالعقلية”.

وأضاف: “شاهدنا ما فعلوه أمام دورتموند وليفركوزن وفولفسبورج وبالتالي هم قادرون على القيام بنفس الأمر غداً، لا نفرق بين خصم وآخر، نريد دخول اللقاء بنفس الرغبة”.

وعن مستقبل مهاجم الفريق، ماتياس تيل، أوضح: “ما يهم أنه لا يزال لاعباً في صفوف البايرن، وكل لاعب يمكن اختياره حتى اللحظة الأخيرة، ودوري هنا الاستفادة من اللاعبين المتاحين”.

وعن كيفية تعامله مع مباريات شهر فبراير: “ندخل كل مباراة بكامل طاقتنا، وبعد كل لقاء يمكننا النظر في حالة كل لاعب لمعرفة مدى جاهزيته، نريد أن ندخل كل مباراة في أقوى حالة ممكنة، من المهم أن نملك قائمة كاملة من اللاعبين، وإذا كان الوضع كذلك في فبراير، فلا أشعر بالقلق تجاه قدرتنا على المنافسة في كل لقاء، بنينا القائمة لأوقات مثل هذه”.

أما عن الإصابات الحالية: “كل من شارك في اللقاء الأخير متاح للقاء الغد، ونأمل أن نستعيد المزيد من اللاعبين الأسبوع المقبل”.