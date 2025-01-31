قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 01:53 مساءً - أقيمت، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لثمن نهائي البطولة.

وشهد نظام دوري أبطال أوروبا تغييراً كبيراً خلال الموسم الحالي، حيث أقيم الدور الأول من مرحلة الدوري بحيث يلعب كل فريق 8 مباريات (4 مباريات على أرضه و4 خارجها)، ليتأهل في نهايته أصحاب المراكز الثمانية الأولى بشكل مباشر إلى الدور ال-16.

أما الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24 ستخوض ملحقاً مؤهلاً لثمن نهائي المسابقة الأوروبية الأهم.

وستقام مباريات ذهاب الملحق يومي 11 و12 فبراير/شباط المقبل، ومباريات الإياب يومي 18 و19 من ذات الشهر.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

– كلوب بروج × أتالانتا.

– سبورتنج لشبونة × بوروسيا دورتموند.

– مانشستر سيتي × ريال مدريد.

– سيلتيك × بايرن ميونخ.

– يوفنتوس × أيندهوفن.

– فينورد × ميلان.

– ستاد بريست × باريس سان جيرمان.

– موناكو × بنفيكا.