تعرفي إليها.. استخدامات السدر في الطب العربي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 12:55 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يعتبر السدر من أشهر النباتات المباركة في التراث الطبي العربي القديم، حيث كان له مكانة مرموقة في العلاج والوقاية من العديد من الأمراض. تنتشر شجرة السدر (العربية: الَعرَعَر) في مناطق مختلفة من العالم العربي، وتُزرع في حدائق المنازل والمساجد لما لها من فوائد عظيمة.

في هذا المقال، سنتعرف على أهم استخدامات عشبة السدر في الطب العربي التقليدي.

خصائص وفوائد السدر:

تتميز أوراق وثمار السدر بمجموعة من الخصائص الطبية المهمة. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين C وفيتامين A والحديد والكالسيوم. كما أنها تحتوي على مواد مضادة للالتهابات والأكسدة، مما يجعلها ذات فعالية كبيرة في علاج العديد من الأمراض.

استخدامات السدر في الطب العربي:

1. علاج الأمراض التنفسية: يُستخدم مسحوق أوراق السدر في علاج السعال والربو والتهابات الجيوب الأنفية. كما تُستخدم أزهار السدر المجففة في شكل شاي لعلاج البرد والإنفلونزا.

2. التطهير والتعقيم: تُستخدم أوراق السدر في عمليات التطهير والتعقيم للجروح والقرح، حيث تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. كما يُستخدم زيت السدر في علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية.

3. علاج أمراض المعدة والأمعاء: يُعتبر شاي أوراق السدر فعالاً في علاج الإسهال والقيء والاضطرابات الهضمية. كما أنه يساعد على تخفيف آلام المعدة والأمعاء وعلاج القرحة.

4. تحسين الدورة الدموية: تُستخدم ثمار السدر المجففة في الحمامات المائية لتحسين الدورة الدموية وعلاج بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

5. تقوية الجهاز المناعي: تحتوي أوراق السدر على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقوية الجهاز المناعي وزيادة مقاومة الجسم للأمراض.

6. علاج أمراض العيون: يُستخدم مسحوق أوراق السدر في علاج التهابات العيون والعدسات وتحسين البصر.

7. تحسين الخصوبة: يُعتقد أن تناول ثمار السدر يساعد على زيادة الخصوبة والجنسية عند الرجال والنساء.