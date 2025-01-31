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علامات تنبهك إلى أن صداقتك تستنزف طاقتك العاطفية

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علامات تنبهك إلى أن صداقتك تستنزف طاقتك العاطفية

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 12:55 مساءً -  

متابعة- بتول ضوا

الصداقة علاقة إنسانية جميلة ومهمة في حياتنا. ومع ذلك ، قد تتحول بعض الصداقات إلى علاقات سامة تستنزف طاقتنا العاطفية وتؤثر سلباً على صحتنا النفسية. فكيف لنا أن نكتشف أننا في علاقة صداقة تستنزف طاقتنا؟

  • الشعور بالإرهاق بعد قضاء الوقت مع صديقك: إذا كنت تشعر بالإرهاق والتعب بعد قضاء الوقت مع صديقك بدلاً من الشعور بالانتعاش والتجدد ، فقد يكون ذلك علامة على أن هذه الصداقة تستنزف طاقتك.
  • الشعور بالاستياء أو الغضب: إذا كنت تشعر بالاستياء أو الغضب أو الإهانة بعد التفاعل مع صديقك ، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك مشكلة في العلاقة.
  • الشعور بأنك الشخص الوحيد الذي يبذل الجهد: إذا كنت تشعر بأنك الشخص الوحيد الذي يبذل الجهد في العلاقة وأن صديقك لا يقدم نفس القدر من الدعم والاهتمام ، فقد يكون ذلك علامة على أن العلاقة غير متوازنة.
  • الشعور بأنك لا تستطيع أن تكون على طبيعتك: إذا كنت تشعر بأنك مضطر إلى إخفاء جوانب من شخصيتك أو آرائك الحقيقية لتجنب إزعاج صديقك ، فقد يكون ذلك علامة على أن العلاقة غير صحية.
  • الشعور بأن صديقك يستغلك: إذا كنت تشعر بأن صديقك يستغلك لمصالحه الخاصة أو أنه لا يهتم بمشاعرك واحتياجاتك ، فقد يكون ذلك علامة على أن العلاقة غير صادقة.
  • تجنب صديقك: إذا كنت تتجنب قضاء الوقت مع صديقك أو تشعر بالضيق عند التفكير في التفاعل معه ، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك مشكلة في العلاقة.
  • التحدث مع صديقك: إذا كنت تشعر بأن صداقتك تستنزف طاقتك العاطفية ، فمن المهم أن تتحدث مع صديقك بصراحة وصدق حول مشاعرك واحتياجاتك.
  • وضع الحدود: إذا كان صديقك لا يستجيب لاحتياجاتك أو يستمر في استنزاف طاقتك ، فمن المهم أن تضع حدودًا واضحة وتدافع عن نفسك.
  • إعادة تقييم العلاقة: إذا كانت العلاقة سامة وتؤثر سلباً على صحتك النفسية ، فقد تحتاج إلى إعادة تقييم العلاقة والتفكير في قطعها إذا لزم الأمر
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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