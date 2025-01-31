نشكركم على متابعتكم خبر علامات تنبهك إلى أن صداقتك تستنزف طاقتك العاطفية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 12:55 مساءً -
متابعة- بتول ضوا
الصداقة علاقة إنسانية جميلة ومهمة في حياتنا. ومع ذلك ، قد تتحول بعض الصداقات إلى علاقات سامة تستنزف طاقتنا العاطفية وتؤثر سلباً على صحتنا النفسية. فكيف لنا أن نكتشف أننا في علاقة صداقة تستنزف طاقتنا؟
- الشعور بالإرهاق بعد قضاء الوقت مع صديقك: إذا كنت تشعر بالإرهاق والتعب بعد قضاء الوقت مع صديقك بدلاً من الشعور بالانتعاش والتجدد ، فقد يكون ذلك علامة على أن هذه الصداقة تستنزف طاقتك.
- الشعور بالاستياء أو الغضب: إذا كنت تشعر بالاستياء أو الغضب أو الإهانة بعد التفاعل مع صديقك ، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك مشكلة في العلاقة.
- الشعور بأنك الشخص الوحيد الذي يبذل الجهد: إذا كنت تشعر بأنك الشخص الوحيد الذي يبذل الجهد في العلاقة وأن صديقك لا يقدم نفس القدر من الدعم والاهتمام ، فقد يكون ذلك علامة على أن العلاقة غير متوازنة.
- الشعور بأنك لا تستطيع أن تكون على طبيعتك: إذا كنت تشعر بأنك مضطر إلى إخفاء جوانب من شخصيتك أو آرائك الحقيقية لتجنب إزعاج صديقك ، فقد يكون ذلك علامة على أن العلاقة غير صحية.
- الشعور بأن صديقك يستغلك: إذا كنت تشعر بأن صديقك يستغلك لمصالحه الخاصة أو أنه لا يهتم بمشاعرك واحتياجاتك ، فقد يكون ذلك علامة على أن العلاقة غير صادقة.
- تجنب صديقك: إذا كنت تتجنب قضاء الوقت مع صديقك أو تشعر بالضيق عند التفكير في التفاعل معه ، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك مشكلة في العلاقة.
- التحدث مع صديقك: إذا كنت تشعر بأن صداقتك تستنزف طاقتك العاطفية ، فمن المهم أن تتحدث مع صديقك بصراحة وصدق حول مشاعرك واحتياجاتك.
- وضع الحدود: إذا كان صديقك لا يستجيب لاحتياجاتك أو يستمر في استنزاف طاقتك ، فمن المهم أن تضع حدودًا واضحة وتدافع عن نفسك.
- إعادة تقييم العلاقة: إذا كانت العلاقة سامة وتؤثر سلباً على صحتك النفسية ، فقد تحتاج إلى إعادة تقييم العلاقة والتفكير في قطعها إذا لزم الأمر