الأطعمة التي تهيج القولون وكيفية التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 12:55 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي والذي يلعب دورًا أساسيًا في عملية الهضم والامتصاص. ولكن في بعض الأحيان، قد يتعرض القولون لبعض المشكلات والاضطرابات التي قد تؤثر على صحة الشخص بشكل عام. من أبرز هذه المشكلات هو تهيُّج القولون والذي ينتج عن تناول بعض الأطعمة التي لا تتناسب مع جهاز هضمه.

في هذا المقال، سنتطرق إلى أهم الأطعمة التي قد تهيّج القولون وكيفية التعامل معها للحفاظ على صحة القولون.

الأطعمة التي تهيّج القولون:

1. المنتجات الحليبية: الحليب ومشتقاته مثل الجبن والزبادي قد تسبب إزعاجًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه اللاكتوز. حيث أن اللاكتوز قد يؤدي إلى انتفاخ البطن وآلام في المعدة والإسهال.

2. الألياف الغذائية الزائدة: على الرغم من أن الألياف الغذائية مهمة للصحة العامة، إلا أن تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تهيج القولون وظهور أعراض مثل الإمساك أو الإسهال.

3. المشروبات المحتوية على الكافيين: الكافيين موجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية، ويمكن أن يؤدي إلى تنشيط حركة الأمعاء وظهور أعراض مثل الإسهال.

4. الأطعمة الحارة والمتبلة: الأطعمة الحارة والتوابل قد تحفز إفراز المزيد من العصارات الهضمية مما قد يؤدي إلى تهيج القولون.

5. البقوليات: البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء قد تسبب انتفاخًا وغازات في البطن بسبب احتوائها على ألياف صعبة الهضم.

6. المشروبات الغازية والكحولية: هذه المشروبات قد تسبب انتفاخًا وغازات في البطن نتيجة محتواها من الغازات والكحول.

كيفية التعامل مع تهيج القولون:

1. تحديد الأطعمة المسببة للمشكلة: يجب على الشخص المصاب بتهيج القولون أن يحدد الأطعمة التي تسبب له مشاكل وتجنبها.

2. زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية: يمكن زيادة تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة للمساعدة على تنظيم وظائف القولون.

3. شرب الكثير من السوائل: يجب على الشخص المصاب بتهيج القولون أن يحرص على شرب الكثير من السوائل، لا سيما الماء، للمساعدة على تليين البراز وتسهيل عملية التبرز.

4. ممارسة التمارين الرياضية: التمارين الرياضية المنتظمة قد تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتقليل أعراض تهيج القولون.

5. التقليل من الإجهاد: الإجهاد والضغط النفسي قد يؤثران على وظائف الجهاز الهضمي وتفاقم أعراض تهيج القولون، لذا يجب على الشخص المصاب أن يبحث عن طرق للتخفيف من الإجهاد.