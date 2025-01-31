نشكركم على متابعتكم خبر أنشيلوتي: رودريجو لاعب متكامل .. ولا شيء مؤكد بشأن الميركاتو الشتوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 12:55 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة إسبانيول، غداً السبت، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال أنشيلوتي: “مباراة صعبة. إنها لحظة مهمة للجميع، لأن المرحلة النهائية تقترب. بدأت النقاط تصبح أكثر أهمية. لدينا ميزة في الوقت الحالي ونريد أن نستمر”.

وعن طريقة التحضير لمواجهة مانشستر سيتي أو سيلتيك في ملحق دوري أبطال أوروبا، أوضح: “لا يوجد أي تحضير. عندما يكون لديك ثلاثة أيام، لا يوجد أي تحضير. هناك إسترداد وفيديو ومباراة”.

وتابع: “وظيفتنا هي إبقاء اللاعبين الذين يلعبون بشكل قليل أكثر استعداداً وتحفيزاً، لأنهم سيكونون لا غنى عنهم. لذا دعونا نفهم مداورة بعض اللاعبين في هذه المباريات، لأنني أحتاج الجميع”.

وعن الأداء الذي يقدمه رودريجو على الجانب الأيسر، قال: “إنه سؤال جيد، لأنه يمكن أن يكون موضوع نقاش. إنه يشعر براحة كبيرة هناك، لكنه ساهم أيضاً كثيراً على الجانب الأيمن. إنه لاعب متكامل، لكن يجب على أحد الأشخاص أن يضحي، لأن هناك العديد من اللاعبين ولقد كان كذلك دائماً”.

وعن العرض السعودي الذي تلقاه رودريجو، أفاد: “من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث عن مستقبل لاعبي كرة القدم، لأنها قرارات شخصية. ما أراه هو أن المتواجدين هنا سعداء جداً ويريدون البقاء”.

وأكمل: “ما يفكر فيه كل شخص على حدة هو أمر صعب. من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث عن مستقبلي، ناهيك عن الآخرين. وما أراه هو أن الكثيرين يريدون اللعب هنا. حتى اللاعبين الذين لا يتخيلهم أحد”.

وعن إمكانية إبرام تعاقدات في الفترة المتبقية من الميركاتو الشتوي، أشار: “لا أؤكد ولا أنفي أي شيء. سوف نرى ذلك في الأيام القليلة القادمة”.

ورداً على سؤال “‏هل تغيرت عقلية السعودية، في السابق كانوا يستهدفون المحاربين القدامى والآن الشباب؟”.. أجاب: “إنها دولة تستضيف كأس العالم 2034 ولها الحق في إستخدام كرة القدم لإعطاء صورة جيدة عن البلاد. إنهم ينمون والآن يشعرون أنهم قادرون على التعاقد مع لاعبين مهمين أيضاً. لديهم كل الحق في إستخدام الرياضة لتقديم صورة إيجابية عن بلادهم”.

وعن كون عقوبة الإيقاف ساعدت فينيسيوس جونيور على تقبل فكرة عدم الاحتجاج على قرارات التحكيم، أوضح: “هو يدرك ما يجب عليه فعله في الملعب، لأنه شخص ناضج. نحن سعداء بعودته. لقد تدرب بشكل جيد للغاية، وهو نشيط ويمكنه المساهمة كثيراً غداً”.

وعن وضعية الفريق، تحدث قائلاً: “نحن أفضل مما كنا عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فنحن نمر بفترة جيدة للغاية، حيث حققنا 12 فوزاً في آخر 14 مباراة. لكن يتعين علينا الاستمرار. هناك الكثير من المباريات، أي واحدة منها قد تكون فخاً وهذا ما لا نريده لقد حان الوقت للمضي قدماً في هذه الديناميكية الجيدة. لا يمكننا تحمل تكاليف العودة للأداء السلبي”.