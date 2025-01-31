باير ليفركوزن يتعاقد مع ماريو هيرموسو لتعزيز دفاعه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 11:49 صباحاً - أعلن نادي باير ليفركوزن عن تعاقده مع المدافع الإسباني، ماريو هيرموسو، قادماً من نادي روما، على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

وقال المدافع الإسباني عقب إعلان التعاقد: “لقد كانت مواجهاتنا مع ليفركوزن مليئة بالحماس والتنافس الشديد، سواء في دوري الأبطال أو في اللقاء الأخير في مدريد”.

واضاف: “أنا متحمس للغاية للانضمام إلى هذا الفريق الطموح، وأتطلع إلى تحقيق إنجازات كبيرة مع زملائي، لدينا كل المقومات لخوض موسم ناجح”.

ويتواجد ليفركوزن في المركز الثاني على سلم ترتيب البوندسليجا برصيد 42 نقطة.