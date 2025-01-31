الدوري المصري (11): قمة لاهبة بين بيراميدز والزمالك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 11:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات في افتتاحمنافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب الإسماعيلي مع طلائع الجيش الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والجونة مع حرس الحدود بنفس التوقيت، وبيراميدز مع الزمالك الساعة 20:00.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب فرق الدوري المصري بـ 21 نقطة، يليه كل من الزمالك والأهلي بـ 20 نقطة، سيراميكا 19 نقطة، والمصري البورسعيدي بـ 18 نقطة.