اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري المصري (11): قمة لاهبة بين بيراميدز والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

الدوري المصري (11): قمة لاهبة بين بيراميدز والزمالك

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (11): قمة لاهبة بين بيراميدز والزمالك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 11:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات في افتتاحمنافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب الإسماعيلي مع طلائع الجيش الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والجونة مع حرس الحدود بنفس التوقيت، وبيراميدز مع الزمالك الساعة 20:00.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب فرق الدوري المصري بـ 21 نقطة، يليه كل من الزمالك والأهلي بـ 20 نقطة، سيراميكا 19 نقطة، والمصري البورسعيدي بـ 18 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا