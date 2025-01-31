دوري روشن السعودي (18): الهلال يستضيف الأخدود

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 11:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الفيحاء مع التعاون الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، والهلال مع الأخدود الساعة 18:15، والاتفاق مع الشباب الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (18)

العروبة × الأهلي 0-2

الرياض × الوحدة 1-0

الرائد × النصر 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الهلال: 43 نقطة

2- الاتحاد: 43 نقة

3- النصر: 38 نقطة

4- القادسية: 37 نقطة

5- الأهلي: 29 نقطة