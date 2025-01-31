نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (18): الهلال يستضيف الأخدود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 11:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الفيحاء مع التعاون الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، والهلال مع الأخدود الساعة 18:15، والاتفاق مع الشباب الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (18)
العروبة × الأهلي 0-2
الرياض × الوحدة 1-0
الرائد × النصر 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 43 نقطة
2- الاتحاد: 43 نقة
3- النصر: 38 نقطة
4- القادسية: 37 نقطة
5- الأهلي: 29 نقطة