نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (14): النصر يستضيف العروبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يستقبل فريق النصر ضيفه العروبة اليوم، الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم.
يتواجد فريق النصر قبل هذه المباراة في المركز الخامس بـ 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وحيد و5 خسارات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقى 26.
ويتواجد فريق العروبة في المركز الأخير بـ 3 نقاط حصل عليها من فوز يتيم مقابل 12 خسارة، وسجل لاعبوه 8 أهداف فقط فيما تلقى 36 هدفاً.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
خورفكان × العين 2-2
البطائح × شباب الأهلي 1-3
الوصل × اتحاد كلباء 1-1
مباريات اليوم
الشارقة × دبا الحصن- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة
عجمان × الوحدة- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة
النصر × العروبة- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة × بني ياس- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة
ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 35 نقطة
2- الشارقة: 34 نقطة
3- العين: 23 نقطة
4- الوحدة: 22 نقطة
5- النصر: 22 نقطة