دوري أدنوك الإماراتي (14): النصر يستضيف العروبة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق النصر ضيفه العروبة اليوم، الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم.

يتواجد فريق النصر قبل هذه المباراة في المركز الخامس بـ 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وحيد و5 خسارات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقى 26.

ويتواجد فريق العروبة في المركز الأخير بـ 3 نقاط حصل عليها من فوز يتيم مقابل 12 خسارة، وسجل لاعبوه 8 أهداف فقط فيما تلقى 36 هدفاً.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

خورفكان × العين 2-2

البطائح × شباب الأهلي 1-3

الوصل × اتحاد كلباء 1-1

مباريات اليوم

الشارقة × دبا الحصن- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

عجمان × الوحدة- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

النصر × العروبة- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة × بني ياس- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

ترتيب فرق المقدمة

1- شباب الأهلي: 35 نقطة

2- الشارقة: 34 نقطة

3- العين: 23 نقطة

4- الوحدة: 22 نقطة

5- النصر: 22 نقطة