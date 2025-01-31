دوري أدنوك الإماراتي (14): الجزيرة يلاقي بني ياس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ستحفل مباراة الجزيرة وبني ياس اليوم، الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، بالكثبر من المتعة والتشويق.

يدخل فريق الجزيرة هذه المباراة وهو في المركز السادس ب، 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات مقابل 4 خسارات، وسجل لاعبوه 27 هدفاً، وتلقت شباكه 18 هدفاً.

ويتواجد فريق بني ياس في المركز الحادي عشر بـ 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل 7 خسارات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً فيما تلقى 28 هدفاً.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

خورفكان × العين 2-2

البطائح × شباب الأهلي 1-3

الوصل × اتحاد كلباء 1-1

مباريات اليوم

الشارقة × دبا الحصن- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

عجمان × الوحدة- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

النصر × العروبة- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة × بني ياس- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

ترتيب فرق المقدمة

1- شباب الأهلي: 35 نقطة

2- الشارقة: 34 نقطة

3- العين: 23 نقطة

4- الوحدة: 22 نقطة

5- النصر: 22 نقطة