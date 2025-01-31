دوري أدنوك الإماراتي (14): الوحدة في عجمان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق الوحدة في ضيافة فريق عجمان اليوم، الجمعة، الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم.

يتواجد فريق عجمان قبل هذه المباراة في المركز التاسع بـ 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد مقابل 7 خسارات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً واهتزت شباكه 29 مرة.

على الطرف الآخر، يتواجد فريق الوحدة في المركز الرابع بـ 22 نقطة من 6 انتصارات و4 تعادلات مقابل 3 خسارات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً، وتلقت شباكه 16 هدفاً.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

خورفكان × العين 2-2

البطائح × شباب الأهلي 1-3

الوصل × اتحاد كلباء 1-1

مباريات اليوم

الشارقة × دبا الحصن- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

عجمان × الوحدة- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

النصر × العروبة- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة × بني ياس- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

ترتيب فرق المقدمة

1- شباب الأهلي: 35 نقطة

2- الشارقة: 34 نقطة

3- العين: 23 نقطة

4- الوحدة: 22 نقطة

5- النصر: 22 نقطة