نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (14): الوحدة في عجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق الوحدة في ضيافة فريق عجمان اليوم، الجمعة، الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم.
يتواجد فريق عجمان قبل هذه المباراة في المركز التاسع بـ 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد مقابل 7 خسارات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً واهتزت شباكه 29 مرة.
على الطرف الآخر، يتواجد فريق الوحدة في المركز الرابع بـ 22 نقطة من 6 انتصارات و4 تعادلات مقابل 3 خسارات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً، وتلقت شباكه 16 هدفاً.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
خورفكان × العين 2-2
البطائح × شباب الأهلي 1-3
الوصل × اتحاد كلباء 1-1
مباريات اليوم
الشارقة × دبا الحصن- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة
عجمان × الوحدة- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة
النصر × العروبة- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة × بني ياس- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة
ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 35 نقطة
2- الشارقة: 34 نقطة
3- العين: 23 نقطة
4- الوحدة: 22 نقطة
5- النصر: 22 نقطة