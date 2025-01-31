الدوري البلجيكي (24): أود لوفين يستقبل ميشيلن

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم بلقاء أود لوفين وميشيلن الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل أود لوفين هذه المباراة وهو في المركز الثاني عشر بـ 26 نقطة، ويتواجد ميشيلن في المركز الحادي عشر بـ 27 نقطة.

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 51 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 48 نقطة، سانت جيلواز بـ 40 نقطة، أندرلخت بـ 39 نقطة، ورويال أنتويرب بـ 37 نقطة.