الدوري البرتغالي (20): فاماليكاو في ضيافة بوافيستا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق فاماليكاو في ضيافة بوافيستا، اليوم الجمعة، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة العشرين من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم.

يتواجد فريق بوافيستا قبل هذه المباراة في المركز الأخير بـ 12 نقطة، فيما يتواجد فاماليكاو في المركز الثاني عشر بـ 21 نقطة.

ويتصدر سبورتينغ لشبونة ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 47 نقطة، يليه بنفيكا وبورتو بـ 41 نقطة لكل منهما، سبورتينغ براغا بـ 37 نقطة، وسانتا كلارا بـ 32 نقطة.