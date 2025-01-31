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الدوري الهولندي (21): بريدا يستضيف هيراكليس

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الدوري الهولندي (21): بريدا يستضيف هيراكليس

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا ناك بريدا وهيراكليس مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الهولندي الممتاز بكرة القدم، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق ناك بريدا قبل هذه المباراة في المركز التاسع بـ 25 نقطة، ويتواجد هيراكليس في المركز الخامس عشر بـ 20 نقطة.

ويتصدر آيندهوفن ترتيب فرق الدوري الهولندي بـ 49 نقطة، يليه أجاكس أمستردام بـ 45 نقطة، أوتريخت بـ 41 نقطة، فينورد روتردام بـ 36 نقطة، ولكل من أنشخيده والكمار 34 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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