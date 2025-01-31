الدوري الإيطالي (23): بارما يواجه ليتشي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، فريقا بارما وليتشي في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق بارما قبل هذه المباراة في المركز السادس عشر بـ 20 نقطة، فيما يتواجد فريق ليتشي في المركز الثامن عشر بـ 20 نقطة أيضاً.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 53 نقطة يليه إنتر ميلان بـ 50 نقطة، أتلانتا بـ 46 نقطة، لاتسيو بـ 39 نقطة، وجوفنتوس بـ 37 نقطة.