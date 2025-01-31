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الدوري الألماني (20): ماينز في ضيافة فيردربريمن

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الدوري الألماني (20): ماينز في ضيافة فيردربريمن

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا فيردربريمن وماينز منافسات المرحلة العشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، ابتداء من الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل فيردر بريمن هذه المباراة وهو في المركز التاسع بـ 27 نقطة، فيما يتواجد فريق ماينز في المركز السادس بـ 31 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 48 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ 42 نقطة، آينتراخت فرانكفورت بـ 37 نقطة، ولكل من شتوتغارت ولايبزيج 32 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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