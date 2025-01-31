الدوري الإسباني (22): ليجانيس ورايو فاليكانو افتتاحاً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يقصّ فريقا ليجانيس ورايو فاليكانو شريط مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، اليوم، الجمعة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق ليجانيس قبل مباراة اليوم في المركز السادس عشر بـ 23 نقطة، ويتواجد رايو فاليكانو في المركز السابع بـ 29 نقطة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 49 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد بـ 45 نقطة، برشلونة بـ 42 نقطة، أتلتيك بلباو بـ 40 نقطة، وريال مايوركا بـ 30 نقطة.