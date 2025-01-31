تحديد الأهداف SMART: كيفية صياغة أهداف قابلة للتحقيق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 03:59 صباحاً - مفهوم الأهداف الذكية SMART

الأهداف الذكية هي أداة فعّالة تُستخدم لجعل عملية تحديد الأهداف أكثر وضوحًا وتنفيذًا. تعتبر هذه الطريقة شاملة ومتكاملة لأنها تأخذ بعين الاعتبار جوانب مختلفة يجب أن تتوفر في كل هدف تمليه. كلمة SMART هي اختصار لخمس كلمات توضح المعايير التي يجب تواجدها عند صياغة الأهداف: محدد (Specific)، قابل للقياس (Measurable)، قابل للتحقيق (Achievable)، ذو صلة (Relevant)، ومحدد بإطار زمني (Time-bound).

الخاصية الأولى: أن يكون الهدف محددًا (Specific)

الهدف المحدد يزيد من وضوح الاتجاه ويساعدك في التركيز على النتائج المطلوبة. لتحديد هدف واضح، ابدأ بطرح بعض الأسئلة الأساسية: ماذا تريد تحقيقه؟ لماذا هذا الهدف مهم بالنسبة لك؟ من هم الأشخاص المعنيون بتحقيقه؟

الخاصية الثانية: أن يكون الهدف قابلًا للقياس (Measurable)

القياس يلعب دورًا حيويًا في تقييم مدى تقدمك نحو تحقيق الهدف. إضافة معايير قياسية مثل الأرقام أو المواعيد النهائية تساعدك في متابعة الإنجازات وتحديد مدى الاقتراب من الهدف المطلوب. على سبيل المثال، “خفض الوزن بمقدار 5 كيلوجرامات بحلول نهاية الشهر.”

الخاصية الثالثة: أن يكون الهدف قابلًا للتحقيق (Achievable)

يجب أن تكون الأهداف طموحة، ولكن لا بد من أن تكون واقعية أيضًا. تحديد أهداف واقعية يعزز من شعور الإنجاز من خلال تحقيق الهدف بشكل فعلي دون أن يكون مستحيل التحقيق. اسأل نفسك: هل أمتلك الموارد والقدرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف؟

الخاصية الرابعة: أن يكون الهدف ذو صلة (Relevant)

الأهداف ذات الصلة تتماشى مع قيمك وأولوياتك الحياتية. اتأكد من أن الهدف يتناسب مع رؤيتك الشخصية أو المهنية وبأنه يسهم بشكل فعال في تحقيق رؤيتك الكبرى.

الخاصية الخامسة: أن يكون الهدف محددًا بإطار زمني (Time-bound)

الزمن هو العنصر الذي يحفز الإنجاز والتحرك. تحديد إطار زمني لتحقيق كل هدف يساعد على البقاء في المسار وتحفيز العمل بشكل منتظم. اسأل نفسك: ما هو الجدول الزمني لتحقيق هذا الهدف؟ ومتى تحتاج إلى مراجعته؟

كيفية البدء في صياغة أهداف SMART

للبدء في صياغة أهداف SMART، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بكتابة الأهداف المراد تحقيقها مهما كانت بسيطة أو معقدة.

راجع كل هدف واسأله بالنظر إلى الخصائص الخمسة المذكورة.

قم بتعديل الأهداف وفقًا لتلك الخصائص حتى تتأكد من أن جميعها يتفق مع نموذج SMART.

قسم الأهداف الكبيرة إلى أهداف فرعية يسهل إدارتها وتحقيقها باستخدام مبادئ SMART.

تحديد الأهداف بطريقة SMART يساعد في تحويل الأهداف إلى واقع ملموس من خلال تحديد خطة عمل واضحة ومحكمة جديرة بالتحقيق. باتباع هذه الخطوات، ستجد نفسك أقرب لتحقيق النجاح الشخصي والمهني المتوقع.