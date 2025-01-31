نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… ترتيب الهدافين بعد مرحلة الدوري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 02:00 صباحاً - انتهت منافسات مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم، وبات ترتيب هدافي هذه المسابقة على النحو الآتي:
1- يانيس ايكونيكس (ريجاس فوتبولا سكولا): 7 أهداف
2- أيوب الكعبي (أولمبياكوس): 7 أهداف
3- بارناباس فارغا (فرينكفاروزي): 6 أهداف
4- جيدسون فيرناندي (بشكتاش):5 أهداف
5- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 5 أهداف
6- راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد): 5 أهداف
7- صامويل اوموروديون (بورتو): 5 أهداف
8- مايكل بايدو (إيلفسبورغ):5 أهداف
9- دور بيريتز (ماكابي تل أبيب): 5 أهداف
10- يونس أكغون (غلطة سراي): 5 أهداف