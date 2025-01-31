الدوري الأوروبي… ترتيب الهدافين بعد مرحلة الدوري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 02:00 صباحاً - انتهت منافسات مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي بكرة القدم، وبات ترتيب هدافي هذه المسابقة على النحو الآتي:

1- يانيس ايكونيكس (ريجاس فوتبولا سكولا): 7 أهداف

2- أيوب الكعبي (أولمبياكوس): 7 أهداف

3- بارناباس فارغا (فرينكفاروزي): 6 أهداف

4- جيدسون فيرناندي (بشكتاش):5 أهداف

5- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 5 أهداف

6- راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد): 5 أهداف

7- صامويل اوموروديون (بورتو): 5 أهداف

8- مايكل بايدو (إيلفسبورغ):5 أهداف

9- دور بيريتز (ماكابي تل أبيب): 5 أهداف

10- يونس أكغون (غلطة سراي): 5 أهداف