الدوري الأوروبي… الترتيب النهائي للفرق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 02:00 صباحاً - اختتمت فجر اليوم، الجمعة، منافسات مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بكرة القدم، واتضحت معالم الجولة الثانية من هذه المسابقة…

الفرق المتأهلة لدور الـ 16

1- لاتسيو: 19 نقطة

2- أتلتيك بلباو: 19 نقطة

3- مانشستر يونايتد: 18 نقطة

4- توتنهام هوتسبير: 17 نقطة

5- آينتراخت فرانكفورت:16 نقطة

6- ليون: 15 نقطة

7- أولمبياكوس: 15 نقطة

8- جلاسكو رينجرز: 14 نقطة

وتأهلت الفرق التالية إلى مرحلة خروج المغلوب:

9- بودو/غليمت: 14 نقطة

10- أندرلخت: 14 نقطة

11- ستيوا بوخارست: 14 نقطة

12- أجاكس أمستردام: 13 نقطة

13- ريال سوسيداد: 13 نقطة

14- غلطة سراي: 13 نقطة

15- روما: 13 نقطة

16- فيكتوريا بلزن: 12 نقطة

17- فرينكفاروزي: 12 نقطة

18- بورتو: 11 نقطة

19- إي زد آلكمار: 11 نقطة

20- ميتييلاند: 11 نقطة

21- سانت جيلواز: 11 نقطة

22- باوك سالونيكا: 10 نقاط

23- تفينتي أنشخيده: 10 نقاط

24- فنربخشه: 10 نقاط

أما الفرق التي ودعت البطولة فهي:

25- سبورتينغ براغا: 10 نقاط

26- ايلفسبورج: 9 نقاط

27- هوفنهايم: 9 نقاط

28- بشكتاش: 9 نقاط

29- ماكابي تل أبيب: 6 نقاط

30- سلافيا براغ: 5 نقاط

31- مالمو: 5 نقاط

32- ريجاس فوتبولا سكولا: 5 نقاط

33- لودوجوريتس رازجراد: 4 نقاط

34- دينامو كييف: 4 نقاط

35- نيس: 3 نقاط

36- كارباغ اغدام: 3 نقاط