نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… الترتيب النهائي للفرق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 02:00 صباحاً - اختتمت فجر اليوم، الجمعة، منافسات مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بكرة القدم، واتضحت معالم الجولة الثانية من هذه المسابقة…
الفرق المتأهلة لدور الـ 16
1- لاتسيو: 19 نقطة
2- أتلتيك بلباو: 19 نقطة
3- مانشستر يونايتد: 18 نقطة
4- توتنهام هوتسبير: 17 نقطة
5- آينتراخت فرانكفورت:16 نقطة
6- ليون: 15 نقطة
7- أولمبياكوس: 15 نقطة
8- جلاسكو رينجرز: 14 نقطة
وتأهلت الفرق التالية إلى مرحلة خروج المغلوب:
9- بودو/غليمت: 14 نقطة
10- أندرلخت: 14 نقطة
11- ستيوا بوخارست: 14 نقطة
12- أجاكس أمستردام: 13 نقطة
13- ريال سوسيداد: 13 نقطة
14- غلطة سراي: 13 نقطة
15- روما: 13 نقطة
16- فيكتوريا بلزن: 12 نقطة
17- فرينكفاروزي: 12 نقطة
18- بورتو: 11 نقطة
19- إي زد آلكمار: 11 نقطة
20- ميتييلاند: 11 نقطة
21- سانت جيلواز: 11 نقطة
22- باوك سالونيكا: 10 نقاط
23- تفينتي أنشخيده: 10 نقاط
24- فنربخشه: 10 نقاط
أما الفرق التي ودعت البطولة فهي:
25- سبورتينغ براغا: 10 نقاط
26- ايلفسبورج: 9 نقاط
27- هوفنهايم: 9 نقاط
28- بشكتاش: 9 نقاط
29- ماكابي تل أبيب: 6 نقاط
30- سلافيا براغ: 5 نقاط
31- مالمو: 5 نقاط
32- ريجاس فوتبولا سكولا: 5 نقاط
33- لودوجوريتس رازجراد: 4 نقاط
34- دينامو كييف: 4 نقاط
35- نيس: 3 نقاط
36- كارباغ اغدام: 3 نقاط