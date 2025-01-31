دنيا سمير غانم في دور جديد ومفاجئ بمسلسل “عايشة الدور” في رمضان 2025

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 01:03 صباحاً - أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم عن مسلسلها الجديد “عايشة الدور” المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، والذي تظهر فيه بشخصيتين مختلفتين تماماً. حيث تجسد دور امرأة مطلقة تتفرغ لتربية أبنائها، ثم تعود إلى مقاعد الدراسة لتستكمل تعليمها الجامعي.

تفاصيل عن المسلسل:

الاسم: عايشة الدور

النوع: مسلسل كوميدي

عدد الحلقات: 15 حلقة

التأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف

الإخراج: أحمد الجندي

الإنتاج: أحمد السبكي

بطولة: دنيا سمير غانم، محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، وماجد القلعي.

العرض: على شاشات المتحدة ومنصة watch it في رمضان 2025

أبرز ما يميز المسلسل:

شخصية مركبة: تقدم دنيا سمير غانم شخصية مركبة ومثيرة للاهتمام، حيث تنتقل من دور الأم المطلقة إلى دور الطالبة الجامعية.

قصة مشوقة: تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، ويتناول قضايا اجتماعية مهمة مثل الطلاق والعودة إلى التعليم في سن متأخرة.

طاقم عمل متميز: يضم المسلسل نخبة من النجوم، مما يزيد من توقعات الجمهور.

أعمال دنيا سمير غانم الأخرى:

إلى جانب مسلسل “عايشة الدور”، انتهت دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد “روكي الغلابة” الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2025. كما قدمت في رمضان الماضي مسلسل “جت سليمة” الذي حقق نجاحاً كبيراً.

لماذا ننتظر هذا المسلسل بشغف؟

عودة نجمة الكوميديا: بعد غياب عن الدراما الرمضانية، تعود دنيا سمير غانم بمسلسل جديد ومختلف.

قصة مشوقة ومبتكرة: القصة التي يقدمها المسلسل جديدة ومبتكرة، وتتطرق إلى قضايا تهم الجمهور.

طاقم عمل متكامل: يجمع المسلسل بين نجوم الكوميديا والدراما، مما يضمن تقديم عمل فني متميز.

هذا ويعد مسلسل “عايشة الدور” من أكثر الأعمال المنتظرة في رمضان 2025، حيث يجمع بين الكوميديا والدراما، ويقدم لنا النجمة دنيا سمير غانم في دور جديد ومختلف.