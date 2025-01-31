الدوري الأوروبي… نتائج مباريات الجولة (8) الأخيرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 01:03 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أقيمت الخميس، فجر الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، جميع مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة…

توتنهام هوتسبير- إنكلترا × إيلفسبورج- السويد 3-0

روما- إيطاليا × آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا 2-0

أجاكس أمستردام- هولندا × غلطة سراي- تركيا 2-1

تفينتي أنشخيده- هولندا × بشكتاش- تركيا 1-0

أتلتيك بيلباو- إسبانيا × فيكتوريا بلزن- التشيك 3-1

ريال سوسييداد- إسبانيا × باوك سالونيكا- اليونان 2-0

ليون- فرنسا × لودوجوريتس رازجراد- بلغاريا 1-1

نيس- فرنسا × بودو/غليمت- النرويج 1-1

دينامو كييف- أوكرانيا × ريجاس فوتبولا سكولا- لاتفيا 1-0

أولمبياكوس- اليونان × كارباغ إغدام- إذربيجان 3-0

جلاسكو رينجرز- اسكتلندا × سانت جيلواز- بلجيكا 2-1

ستيوا بوخارست- رومانيا × مانشستر يونايتد- إنكلترا 0-2

فرينكفاروزي- المجر × إي زد آلكمار- هولندا 4-3

ماكابي تل أبيب- الكيان الصهيوني × بورتو- البرتغال 0-1

سلافيا براغ- التشيك × مالمو- السويد 2-2

أندرلخت- بلجيكا × هوفنهايم- ألمانيا 3-4

سبورتينغ براغا- البرتغال × لاتسيو- إيطاليا 1-0

ميتييلاند- الدانمارك × فنربخشة- تركيا 2-2