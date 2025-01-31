نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… نتائج مباريات الجولة (8) الأخيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 01:03 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أقيمت الخميس، فجر الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، جميع مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة…
توتنهام هوتسبير- إنكلترا × إيلفسبورج- السويد 3-0
روما- إيطاليا × آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا 2-0
أجاكس أمستردام- هولندا × غلطة سراي- تركيا 2-1
تفينتي أنشخيده- هولندا × بشكتاش- تركيا 1-0
أتلتيك بيلباو- إسبانيا × فيكتوريا بلزن- التشيك 3-1
ريال سوسييداد- إسبانيا × باوك سالونيكا- اليونان 2-0
ليون- فرنسا × لودوجوريتس رازجراد- بلغاريا 1-1
نيس- فرنسا × بودو/غليمت- النرويج 1-1
دينامو كييف- أوكرانيا × ريجاس فوتبولا سكولا- لاتفيا 1-0
أولمبياكوس- اليونان × كارباغ إغدام- إذربيجان 3-0
جلاسكو رينجرز- اسكتلندا × سانت جيلواز- بلجيكا 2-1
ستيوا بوخارست- رومانيا × مانشستر يونايتد- إنكلترا 0-2
فرينكفاروزي- المجر × إي زد آلكمار- هولندا 4-3
ماكابي تل أبيب- الكيان الصهيوني × بورتو- البرتغال 0-1
سلافيا براغ- التشيك × مالمو- السويد 2-2
أندرلخت- بلجيكا × هوفنهايم- ألمانيا 3-4
سبورتينغ براغا- البرتغال × لاتسيو- إيطاليا 1-0
ميتييلاند- الدانمارك × فنربخشة- تركيا 2-2