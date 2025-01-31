حسين فهمي ومحمد ثروت يحييان أسبوع الثقافة المصري في الدوحة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 01:03 صباحاً - شهد حفل افتتاح أسبوع الثقافة المصري في الدوحة لحظة مميزة عندما شارك الفنان القدير حسين فهمي المطرب الشاب محمد ثروت في غناء أغنية “يا واد يا تقيل”. وقد قدم ثروت هذه الأغنية كتحية خاصة لفهمي تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة.

أسبوع ثقافي حافل بالفعاليات

واستضافت الدوحة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية المصرية، والتي استمرت حتى 31 يناير، وشملت:

معارض فنية: عرضت معارض للفن التشكيلي والخط العربي، مما أتاح للجمهور فرصة التعرف على الفن المصري الأصيل.

ورش عمل: تم تنظيم ورش عمل لتعليم الفنون التراثية المختلفة، مما ساهم في نشر الثقافة المصرية وتعريف الأجيال الجديدة بها.

جلسات حكي: استهدفت هذه الجلسات الأطفال والشباب، حيث تم سرد قصص وحكايات من التراث المصري.

ندوات ثقافية: نُظمت ندوة ثقافية حول ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة أم كلثوم، حيث قدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي.

حفلات غنائية: شهد الحفل حضور الفنانة المصرية العالمية أميرة سليم التي قدمت مجموعة من أجمل أغانيها.

حضور شخصيات بارزة

حضر حفل الافتتاح عدد كبير من الشخصيات البارزة، من بينهم:

الدكتور أحمد فؤاد هنو: وزير الثقافة المصري.

سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني: وزير الثقافة القطري.

سفير مصر في قطر: عمرو الشربيني.

سفير قطر في القاهرة: طارق على فرج الأنصاري.

عدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية.

ختام مميز

اختتم الأسبوع الثقافي المصري بعرض للنسخة المرممة من فيلم “المومياء” للمخرج الراحل شادي عبد السلام، والذي يعد أحد أهم الأعمال السينمائية المصرية.