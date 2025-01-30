ظاهرة الجوع الخفي تهدد صحة مرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 08:50 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني نحو نصف المصابين بمرض السكري من النوع 2 من نقص في مستويات العناصر الغذائية الأساسية، وأبرز النواقص تشمل فيتامين د، والمغنيسيوم، والحديد، وفيتامين ب 12. قد يسبب هذا النقص مشاكل صحية إضافية ويزيد من تعقيدات مرض السكري. تُعرف هذه الظاهرة بـ “الجوع الخفي”، ويعاني منها ما يصل إلى 45% من مرضى السكري من النوع 2.

وخلص فريق بحثي بقيادة الدكتورة ديا كريشان مانغال، من المعهد الدولي لبحوث إدارة الصحة في جايبور بالهند، إلى أن هذه النتائج تعكس “العبء المزدوج لسوء التغذية في سياق مرض السكري”، حيث ينتهي الأمر بالمرضى الذين يحاولون التحكم في مرضهم عبر النظام الغذائي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية.

في الدراسة، قام الباحثون بمراجعة نتائج 132 دراسة سابقة شملت أكثر من 52,500 مشارك بين عامي 1998 و2023.

وكان النقص الأكثر شيوعًا هو فيتامين د، حيث تأثر به أكثر من 60% من مرضى السكري من النوع 2. كما لوحظ نقص في المغنيسيوم لدى 42% من المرضى، وفي الحديد بنسبة 28%، وفيتامين ب 12 بنسبة 22%.

أما بالنسبة للمرضى الذين يتناولون عقار الميتفورمين لعلاج السكري، فقد كانوا أكثر عرضة لنقص فيتامين ب 12، حيث كان 29% منهم يعانون من مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.

وأظهرت النتائج أيضًا أن النساء المصابات بالسكري أكثر عرضة لنقص الفيتامينات مقارنة بالرجال، حيث بلغت النسبة 49% مقابل 43%.