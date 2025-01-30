عمر السومة: لم أتخيل اللعب ضد الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 07:53 مساءً - علق المهاجم السوري، عمر السومة، لاعب العروبة، على خسارة فريقه أمام الأهلي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

السومة انضم لصفوف العروبة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادماً من العربي القطري.

وحملت مباراة اليوم طابعاً خاصاً للمهاجم السوري حيث جاءت أمام فريقه السابق، أهلي جدة، والذي حقق معه العديد من الإنجازات.

وقال السومة في تصريحات عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية، عقب المباراة: “لسنا راضين عن النتائج التي نقدمها، لكننا سنسعى لتصحيح المسار في المباريات المقبلة، والتي ستكون صعبة، أمام الأندية التي تنافسنا في سلم الترتيب”.

وأضاف: “قادرون على تحقيق نتائج إيجابية، والعقم الهجومي سيعالجه المدرب في الأيام المقبلة، ولكن من الصعب أن تخلق الفرص أمام فريق بحجم الأهلي”.

وتطرق للحديث عن الأهلي وجماهيره، بقوله: “أبارك لهم على تحقيق الفوز، فمن وجهة نظري أنهم رقم 1 في الدوري السعودي، ولهم مكانة كبيرة في قلبي، وعشت معهم أياماً جميلة، وأشكرهم على كل ما فعلوه من أجلي”.

وأتم: “لم أكن أتخيل أن ألعب ضد الأهلي، ولكن هذا هو حال كرة القدم، وأنا لاعب محترف، وحالياً أرتدي قميص العروبة، وأحاول تقديم كل ما لدي من أجل الجماهير”.