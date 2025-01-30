الهلال السعودي يقرر التحرك لضم رودريجو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 07:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي الهلال السعودي وجه أنظاره لضم الجناح البرازيلي، رودريجو، نجم ريال مدريد، خلال الفترة القادمة.

وكانت العديد من التقارير، أفادت أن الهلال يرغب بضم فينيسيوس جونيور، نجم الميرنجي، ولكن آخر الأنباء أشارت إلى أن الزعيم السعودي وجه أنظاره إلى مواطنه وزميله، رودريجو.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “جلوبو” البرازيلية، فإن الهلال يرى برودريجو البديل المثالي لتعويض نيمار الذي انتقل لصفوف سانتوس البرازيلي.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الهلال تواصلت مع نظيرتها في ريال مدريد من أجل معرفة شروط التفاوض لإتمام التعاقد مع رودريجو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رودريجو تلقى وعداً من إدارة الدوري السعودي بالحصول على نفس مكانة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، وكريم بنزيما مع الاتحاد.

خلال الموسم الحالي، شارك رودريجو في 29 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة.