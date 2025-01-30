ألفارو موراتا يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 06:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، لاعب ميلان، بات قريباً من الانتقال إلى الدوري التركي.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، فإن غلطة سراي دخل في مفاوضات متقدمة للحصول على خدمات المهاجم الإسباني.

وأضاف أن المحادثات جارية لإنجاز الصفقة، حيث باتت جميع الأطراف مستعدة لإبرامها خلال الساعات القادمة.

جدير بالذكر، أن ألفارو موراتا انضم لصفوف ميلان، الصيف الماضي، وشارك مع الفريق في 25 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.