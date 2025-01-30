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تشافي سيمونز ينضم لصفوف لايبزيج بصفة نهائية

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تشافي سيمونز ينضم لصفوف لايبزيج بصفة نهائية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 06:55 مساءً - أعلن نادي باريس سان جيرمان، مساء اليوم، الاستغناء عن الهولندي، تشافي سيمونز، لصالح لايبزيج، بصفة نهائية.

وكان سيمونز يلعب مع النادي الألماني، على سبيل الإعارة، ولكن الناديين توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب بشكل نهائي.

وكان سيمونز انضم للمرة الأولى لصفوف لايبزيج معاراً، صيف 2023، ثم تم تجديد عقد الإعارة، الصيف الماضي.

وطوال فترة إعارته، لعب سيمونز مع لايبزيج 60 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً، وقدم 19 تمريرة حاسمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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