“سالك” تبدأ غدًا تطبيق التعرفة المرنة على بواباتها في دبي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تبدأ شركة “سالك”، غدًا الجمعة، تطبيق نظام التعرفة المرنة على جميع بواباتها في دبي، باستثناء شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في الإمارة.

ووفقًا للنظام الجديد، سيكون العبور مجانيًا من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل حتى 6:00 صباحًا. بينما تُطبق تعرفة قدرها 6 دراهم خلال فترات الذروة، من 6:00 إلى 10:00 صباحًا ومن 4:00 إلى 8:00 مساءً.

أما خلال الفترات غير الذروة، بين 10:00 صباحًا و4:00 مساءً، ومن 8:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل، فتنخفض التعرفة إلى 4 دراهم.

يُستثنى يوم الأحد من نظام التعرفة المتغيرة، حيث تُفرض تعرفة ثابتة بقيمة 4 دراهم طوال اليوم، مع استمرار مجانية العبور من 1:00 إلى 6:00 صباحًا، باستثناء أيام الأعياد والمناسبات الخاصة.