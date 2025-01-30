شباب الأهلي يتجاوز البطائح بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 05:49 مساءً - تغلب شباب الأهلي على نظيره البطائح، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ثلاثية شباب الأهلي حملت توقيع كل من ماتيوساو “هدفين” (د19، د45+2)، وبوغدان بلانيتش (د68)، فيما سجل رابيو دا سيلفا (د39) هدف البطائح الوحيد.

بهذا الفوز، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد البطائح عند 11 نقطة في المركز 12.