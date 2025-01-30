الإمارات تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث تصادم الطائرتين في واشنطن

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها العميق مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب الحادث المأساوي الذي شهد تصادم طائرة هليكوبتر عسكرية مع طائرة ركاب مدنية في أجواء العاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وفي بيان رسمي، قدمت وزارة الخارجية الإماراتية خالص التعازي والمواساة لحكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق، ولأسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدة تضامنها الكامل في هذه اللحظات الصعبة.