البيض المسلوق.. وجبة صحية ومشبعة بالسعرات الحرارية المثالية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 05:49 مساءً - فوائد البيض المسلوق

البيض المسلوق يعتبر من الأطعمة الرئيسية في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، وذلك لاحتوائه على العديد من الفوائد الغذائية الضرورية للجسم. يحتوي البيض على فيتامينات متنوعة مثل فيتامين د، فيتامين ب12، وفيتامين ب2. كما أنه يعد مصدر ممتاز للبروتين الذي يلعب دوراً مهماً في بناء العضلات وصحتها.

السعرات الحرارية في البيض المسلوق

يتميز البيض المسلوق بأنه وجبة مشبعة ولكن بسعرات حرارية مثالية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يسعون للحفاظ على وزنهم أو التخلص من الدهون. توفر بيضة مسلوقة متوسطة الحجم حوالي 68-77 سعرة حرارية فقط. لهذا السبب، يمكن استخدامه كوجبة خفيفة سوداء أو جزء من وجبة إفطار متكاملة، مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

المكونات الغذائية في البيض المسلوق

القيمة الغذائية في البيض المسلوق لا تقتصر فقط على البروتين والسعرات الحرارية، بل يحتوي أيضًا على:

فيتامين ب12 المهم لصحة الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

فيتامين د الذي يساعد في تعزيز صحة العظام وتقوية الجهاز المناعي.

الكولين، وهو مركب ضروري لصحة الدماغ وتحسين وظائفه.

الأحماض الدهنية الهامة لتحسين صحة القلب.

طرق تحضير البيض المسلوق

تحضير البيض المسلوق ليس معقدًا كما يعتقد البعض، ويمكن تعديله ليناسب أذواق الجميع. بعض النصائح المفيدة لتحضير البيض المسلوق المثالي تتضمن:

إضافة قليل من الملح إلى الماء المغلي لتسهيل تقشير القشرة الخارجية.

ترك البيض ليغلي لمدة تتراوح بين 7-10 دقائق حسب الرغبة في درجة الطهي.

تبريده مباشرة تحت الماء البارد لوقف عملية الطهي وتسهيل تقشيره.

بهذا يكون البيض المسلوق وجبة لذيذة وصحية في أي وقت من اليوم، مناسبة لكل من البالغين والأطفال، نظرًا لفوائده الغذائية وسهولة تحضيره.