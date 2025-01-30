تعرفي إليها.. مخاطر تناول الشوكولا البيضاء على جمال وصحة بشرتك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 04:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

الشوكولا البيضاء هي أحد أنواع الشوكولا التي تنتشر بكثرة في الأسواق، ويُعتقد البعض أنها خيار صحي وجميل للبشرة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ.

في هذه المقالة، سنوضح لكم الحقيقة عن الشوكولا البيضاء وأضرارها على البشرة وصحتك.

أولاً، يجب أن نفهم مكونات الشوكولا البيضاء. على عكس الشوكولا الداكنة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، فإن الشوكولا البيضاء تتكون أساسًا من الحليب والسكر والدهون النباتية. هذا المزيج من المكونات يجعل الشوكولا البيضاء عالية السعرات الحرارية وقليلة الفوائد الصحية.

من أهم الأضرار التي تسببها الشوكولا البيضاء للبشرة هي زيادة إفراز الزيوت. حيث أن محتوى الدهون والسكريات المرتفع في الشوكولا البيضاء يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيوت الطبيعية في البشرة، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور. كما أن هذه الزيوت الزائدة تسد المسام وتجعل البشرة دهنية وباهتة المظهر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السكريات المرتفعة في الشوكولا البيضاء تؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة في البشرة. حيث أن السكريات تتفاعل مع البروتينات في البشرة لتكوين ما يُعرف بالنواتج النهائية المتقدمة للتglycation، والتي تؤدي إلى تجعد البشرة وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

أما عن محتوى الدهون في الشوكولا البيضاء، فإنه يؤدي إلى التهابات في البشرة وظهور البقع الداكنة. كما أن هذه الدهون قد تتسبب في انسداد المسام وظهور حب الشباب.

وأخيرًا، يحتوي معظم أنواع الشوكولا البيضاء على مواد حافظة وملونات صناعية، والتي قد تتسبب في تهيج البشرة وحساسيتها.