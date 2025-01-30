الاتفاق يكشف عن هوية مدربه الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 04:52 مساءً - أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم، عن تعيين السعودي، سعد الشهري، مدرباً جديداً للفريق الأول، خلفاً للإنكليزي، ستيفن جيرارد.

وكان الاتفاق أعلن في وقت سابق من اليوم، رحيل المدرب الإنكليزي، بالتراضي، بعد تراجع نتائج الفريق، خلال الموسم الحالي.

وقال الاتفاق في بيان رسمي عبر حسابه على منصة “X”: “يعلن نادي الاتفاق عن تعيين المدرب الوطني سعد الشهري مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً للإنكليزي ستيفن جيرارد، في عقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي”.

وأضاف النادي: “يأتي هذا القرار في إطار سعي إدارة النادي لتوفير الاستقرار الفني للفريق وتعزيز حظوظه في تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة من منافسات دوري روشن السعودي وبطولة دوري أبطال الخليج”.