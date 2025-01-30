حقيقة أم حقيقة .. فوائد خارقة لعصير الجزر للشعر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يحرص العديد من الأشخاص على تناول عصير الجزر بفضل فوائده المتعددة للجسم، وذلك بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة. لكن ماذا عن فوائده الخاصة بالشعر؟

يعتبر الجزر مصدرًا غنيًا بفيتامين A، الذي يعد من العناصر الأساسية لصحة الشعر. يساعد هذا الفيتامين في تحفيز إنتاج الزهم، وهي مادة دهنية تحافظ على ترطيب فروة الرأس وتعزز صحة الشعر. إضافة إلى ذلك، يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة، مما قد يساهم في تقليل تساقط الشعر.

رغم هذه الفوائد الغذائية، لا توجد دراسات علمية كافية تثبت أن عصير الجزر وحده يمكن أن يعزز نمو الشعر بشكل سحري. معظم الأدلة المتاحة ترتكز على الفوائد العامة لفيتامين A ومضادات الأكسدة، ولكن لا يوجد دليل قاطع يؤكد أن عصير الجزر هو العلاج الوحيد لتساقط الشعر أو لزيادة نموه.

يشير خبراء التغذية إلى أن النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن هو المفتاح لصحة الشعر. في حين أن عصير الجزر قد يساهم في تعزيز صحة الشعر، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد عليه كحل وحيد. من الأفضل دمج عصير الجزر ضمن نظام غذائي متوازن، وفي حالة وجود مشاكل كبيرة في الشعر، يُنصح باستشارة أخصائي.