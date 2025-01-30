خطر إعادة تسخين النشويات: حقائق وتوصيات

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 03:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تعتبر النشويات جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي، ولكن إعادة تسخينها بطريقة خاطئة قد يشكل خطراً على صحتنا. فما هي المخاطر المحتملة لإعادة تسخين النشويات؟ وكيف يمكننا تجنبها؟

تحتوي النشويات، مثل الأرز والمعكرونة والبطاطس، على بكتيريا يمكن أن تنمو وتتكاثر عند تركها في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة. وعند إعادة تسخين هذه الأطعمة، قد لا يتم قتل جميع البكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إعادة تسخين النشويات إلى تغيير تركيبها الكيميائي، مما يجعلها أقل قابلية للهضم ويزيد من مقاومة النشا. وقد يتسبب ذلك في مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإسهال.

التبريد السريع: بعد طهي النشويات، يجب تبريدها بسرعة في الثلاجة خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر.

التخزين السليم: يجب تخزين النشويات في حاويات محكمة الإغلاق في الثلاجة.

إعادة التسخين الآمن: عند إعادة تسخين النشويات، يجب التأكد من وصول درجة حرارتها إلى 75 درجة مئوية على الأقل لقتل أي بكتيريا ضارة.

التخلص من النشويات المتبقية: إذا لم يتم تناول النشويات المطبوخة خلال 24 ساعة، فمن الأفضل التخلص منها وعدم إعادة تسخينها.

بالإضافة إلى النشويات، هناك بعض الأطعمة الأخرى التي يجب تجنب إعادة تسخينها، مثل:

الأطعمة المقلية: يمكن أن تتحول الزيوت المستخدمة في القلي إلى دهون متحولة ضارة عند إعادة تسخينها.

اللحوم والدواجن: قد تصبح هذه الأطعمة جافة وغير مستساغة عند إعادة تسخينها.

البيض: يمكن أن يصبح البيض المطبوخ صلباً وغير لذيذ عند إعادة تسخينه.