نشكركم على متابعتكم خبر سحلب الشوكولاتة الدافئ: وصفة منزلية لألذ مشروب شتوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 03:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا
مع قدوم فصل الشتاء، يبدأ البحث عن المشروبات الدافئة التي تمنحنا شعوراً بالراحة والاسترخاء. ومن بين هذه المشروبات اللذيذة، يأتي السحلب في المقدمة، فهو مشروب تقليدي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي. وفي هذه الوصفة، نقدم لكم طريقة عمل السحلب المنزلي بنكهة الشوكولاتة الغنية، لتستمتعوا بمذاق لا يقاوم في ليالي الشتاء الباردة.
- 4 أكواب حليب
- 4 ملاعق كبيرة نشا
- 4 ملاعق كبيرة سكر
- 2 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو
- 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
- جوز الهند المبشور للتزيين (اختياري)
- شوكولاتة مبشورة للتزيين (اختياري)
- في قدر على نار متوسطة، ضعي الحليب والنشا والسكر ومسحوق الكاكاو.
- قلبي المكونات جيداً حتى تتجانس وتتكتل.
- استمري في التحريك المستمر حتى يبدأ الخليط في الغليان ويثخن قوامه.
- خففي النار واتركي السحلب على نار هادئة لمدة 5 دقائق، مع الاستمرار في التحريك.
- ارفعي القدر عن النار وضيفي القرفة المطحونة وقلبي جيداً.
- صبي السحلب في أكواب التقديم وزينيه بجوز الهند المبشور والشوكولاتة المبشورة.
- قدمي السحلب ساخناً واستمتعي بمذاقه اللذيذ.