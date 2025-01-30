سحلب الشوكولاتة الدافئ: وصفة منزلية لألذ مشروب شتوي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 03:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

مع قدوم فصل الشتاء، يبدأ البحث عن المشروبات الدافئة التي تمنحنا شعوراً بالراحة والاسترخاء. ومن بين هذه المشروبات اللذيذة، يأتي السحلب في المقدمة، فهو مشروب تقليدي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي. وفي هذه الوصفة، نقدم لكم طريقة عمل السحلب المنزلي بنكهة الشوكولاتة الغنية، لتستمتعوا بمذاق لا يقاوم في ليالي الشتاء الباردة.

4 أكواب حليب

4 ملاعق كبيرة نشا

4 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

جوز الهند المبشور للتزيين (اختياري)

شوكولاتة مبشورة للتزيين (اختياري)