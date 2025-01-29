فواكه صديقة لمرضى السكر: خيارات صحية ولذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:57 مساءً - يحتاج مرضى السكر إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يشمل الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والألياف. إليك بعض الخيارات الممتازة التي يمكن أن يستمتع بها مرضى السكر كجزء من نظامهم الغذائي:

التفاح: قوة الألياف ومضادات الأكسدة

يُعتبر التفاح خيارًا ممتازًا لمرضى السكر، وذلك لعدة

أسباب:

غني بالألياف: تساعد الألياف الموجودة في التفاح على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز الشعور بالشبع.

مضادات الأكسدة: يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

تحسين وظائف البنكرياس: قد يساعد التفاح على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يعزز التحكم في سكر الدم.

الحمضيات: فيتامين سي ودعم صحة القلب

تُعد الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت مصادر ممتازة لفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ولها

فوائد جمة لمرضى السكر:

خفض مستويات السكر في الدم: قد تساعد الحمضيات على خفض مستويات السكر في الدم.

دعم صحة القلب: تساهم الحمضيات في تحسين مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم، مما يعزز صحة القلب.

تعزيز المناعة: يقوي فيتامين سي الموجود في الحمضيات جهاز المناعة.

نصائح هامة لتناول الفواكه لمرضى السكر:

الاعتدال: يجب تناول الفواكه باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

اختيار الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض: تُعتبر الفواكه مثل التفاح والحمضيات والتوت خيارات جيدة.

مراقبة مستويات السكر في الدم: يجب على مرضى السكر مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام بعد تناول الفواكه.

استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية: يُنصح مرضى السكر باستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لوضع خطة غذائية تناسب احتياجاتهم الفردية.

هذا ويمكن أن تكون الفواكه جزءًا صحيًا ومفيدًا من النظام الغذائي لمرضى السكر، ولكن يجب تناولها باعتدال واختيار الأنواع المناسبة.