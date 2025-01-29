نتائج صادمة..فوائد غير متوقعة لتناول قشرة التفاح

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتبر تقشير التفاح قبل تناوله من العادات الخاطئة التي يمارسها الكثيرون، معتقدين أن القشرة ليست سوى غلاف يمكن التخلص منه. لكن الدراسات أظهرت أن القشرة تحتوي على فوائد صحية عديدة توازي فوائد الثمرة نفسها.

تحتوي قشور التفاح على نسبة عالية من الألياف التي تلعب دوراً مهماً في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء.

تحتوي بعض قشور الفاكهة على مركبات حيوية تمنع التصاق الجراثيم بجدران الأمعاء، مما يساهم في تسهيل عملية الهضم وراحة المعدة. كما تساهم هذه المركبات في تقليل تكوّن المركبات المسرطنة عن طريق الحد من نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء.

تحتوي قشور التفاح على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ، ب1، سي، بالإضافة إلى الألياف، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، والفوسفور. هذه العناصر تعمل على تحسين صحة الجسم بشكل عام، كما تساعد في التخلص من الغازات المعوية والحموضة، وتساهم في علاج حالات الإسهال.

تساعد قشور التفاح في تقوية الجسم وتحسين البنية العضلية بنسبة تصل إلى 15%، كما تلعب دوراً مهماً في الحد من البدانة. إذ تعمل على تقليل الدهون الجسمانية بنسبة تصل إلى 50%، مما يسهم في عملية تنحيف الجسم.

قشور التفاح تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول والأحماض الدهنية الضارة، مما يعزز الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعد تناول التفاح مع قشره يعد خطوة صحية هامة، حيث يمنح الجسم فوائد صحية متعددة، من تحسين الهضم إلى الوقاية من الأمراض. لذا يُفضل دائمًا تناول التفاح كاملاً للاستفادة من جميع العناصر المغذية الموجودة في القشرة.