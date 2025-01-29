أستون فيلا يرفض عرض النصر لضم جون دوران

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 07:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف أستون فيلا من العرض الذي قدمه نادي النصر السعودي، لضم مهاجم الفريق، جون دوران.

ووفقاً لصحيفة “الرياضية” السعودية، نقلاً عن شبكة “سكاي سبورتس” فإن إدارة أستون فيلا قد رفضت عرض النصر لضم المهاجم الكولومبي في الفترة الشتوية الجارية.

وأكدت الصحيفة أن عرض النصر وصل إلى 58.6 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن النادي الإنكليزي ينتظر عرضاً جديداً بقيمة أعلى من إدارة العالمي.

يشار إلى أنه بالإضافة لنادي النصر، فإن المهاجم الكولومبي يحظى باهتمام من نادي تشيلسي.