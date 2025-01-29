أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ستاد بريست

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 07:56 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ستاد بريست، مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صاقرة بداية اللقاء عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت أبو ظبي.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

– حارس المرمى: تيبو كورتوا.

– خط الدفاع: ميندي، روديجر، تشواميني، فاسكيز.

– خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، بيلينجهام.

– الهجوم: رودريجو، مبابي، إبراهيم دياز.

ويتواجد ريال مدريد في المركز 16 على سلم ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 12 نقطة.