تورم القدمين أثناء الحمل: أسبابه وطرق علاجه ونصائح للوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 07:56 مساءً - تورم القدمين هو أحد الأعراض الشائعة التي تواجهها العديد من النساء خلال فترة الحمل. يحدث هذا التورم نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات الهرمونية وزيادة احتباس السوائل والضغط الناتج عن الرحم المتنامي. عادةً ما يكون التورم خفيفًا ولا يدعو للقلق، ولكن قد يسبب بعض الانزعاج وعدم الراحة. في هذا المقال، سنتناول أسباب تورم القدمين أثناء الحمل، وطرق علاجه في المنزل، ونصائح للوقاية منه.

أسباب تورم القدمين أثناء الحمل:

التغيرات الهرمونية: تؤدي التغيرات الهرمونية خلال الحمل إلى زيادة إنتاج هرمون البروجسترون، الذي قد يسبب ارتخاء الأوعية الدموية واحتفاظ الجسم بالسوائل.

زيادة حجم الدم: يزداد حجم الدم بنسبة كبيرة خلال الحمل لتلبية احتياجات الجنين، مما قد يؤدي إلى تسرب بعض السوائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة، وخاصة في القدمين والكاحلين.

ضغط الرحم: مع نمو الجنين، يضغط الرحم على الأوردة الكبيرة في منطقة الحوض، مما يعيق تدفق الدم من القدمين والساقين، ويزيد من احتمالية تراكم السوائل فيهما.

الطقس الحار: يمكن أن يزيد الطقس الحار من حدة التورم، حيث يتمدد الجسم في محاولة لتبريد نفسه، مما قد يؤدي إلى تسرب المزيد من السوائل إلى الأنسجة.

علاجات منزلية لتخفيف تورم القدمين أثناء الحمل:

تقليل الصوديوم: قللي من تناول الأطعمة المصنعة والمملحة، وركزي على الأطعمة الطازجة والغنية بالبوتاسيوم.

شرب الماء بكميات كافية: حافظي على رطوبة جسمك بشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: تناولي الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطا الحلوة والسبانخ والأفوكادو.

تجنب الكافيين: قللي أو تجنبي تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي.

نقع القدمين في الماء: انقعي قدميك في ماء فاتر لمدة 15-20 دقيقة، مع إضافة بعض الملح أو الخل إذا رغبتِ.

النوم على الجانب الأيسر: النوم على الجانب الأيسر يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف الضغط على الأوردة.

ممارسة الرياضة بانتظام: مارسي التمارين الخفيفة بانتظام، مثل المشي والسباحة واليوغا الخاصة بالحمل، بعد استشارة طبيبك.

رفع القدمين: عند الجلوس، ارفعي قدميكِ على وسادة أو كرسي مرتفع قليلًا لتحسين تدفق الدم.

ارتداء ملابس مريحة: ارتدي ملابس فضفاضة ومريحة لا تضغط على الجسم، وتجنبي الأحذية ذات الكعب العالي.

تدليك القدمين: دلّكي قدميكِ بلطف باستخدام زيت طبيعي مرطب لتحسين الدورة الدموية وتخفيف التورم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عادةً ما يكون تورم القدمين أثناء الحمل طبيعيًا، ولكنه قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية أخرى في بعض الحالات. يجب عليكِ استشارة الطبيب إذا كنتِ تعانين من:

تورم مفاجئ وشديد في القدمين أو الكاحلين أو الوجه أو اليدين.

صداع شديد ومستمر.

تغيرات في الرؤية.

ألم في البطن.

غثيان أو قيء شديد.

زيادة سريعة في الوزن.

ضيق في التنفس.

الوقاية خير من العلاج:

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.

مارسي الرياضة بانتظام بعد استشارة الطبيب.

حافظي على وزن صحي خلال الحمل.

تجنبي الوقوف لفترات طويلة.

ارتاحي وخذي فترات راحة منتظمة.

ارتدي ملابس مريحة وفضفاضة.