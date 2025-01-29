لماذا يجب أن تشرب الكثير من الماء عند تناول نظام غذائي عالي البروتين؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 07:56 مساءً - يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة وإنتاج الإنزيمات والهرمونات. ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من البروتين يتطلب اهتمامًا خاصًا بكمية الماء التي نشربها.

لماذا نحتاج إلى شرب الماء بكميات كبيرة عند تناول نظام غذائي عالي البروتين؟

تخفيف العبء على الكلى: عندما تتناول كميات كبيرة من البروتين، تقوم الكلى بمعالجة وإزالة اليوريا من الجسم. شرب الماء بكميات كافية يساعد الكلى على القيام بهذه المهمة بكفاءة أكبر ويقلل من خطر الإصابة بالجفاف وحصوات الكلى.

تحسين عملية الهضم: يساعد الماء على تليين الطعام وتسهيل مروره في الجهاز الهضمي، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

تعزيز الأداء الرياضي: إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين بهدف بناء العضلات، فإن شرب الماء بكميات كافية يساعد على تحسين الأداء الرياضي وتعزيز عملية الاستشفاء بعد التمرين.

الحفاظ على توازن السوائل في الجسم: يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مما يحافظ على صحة الجسم بشكل عام.

كمية الماء الموصى بها:

تختلف كمية الماء التي تحتاجها يوميًا حسب عدة عوامل مثل مستوى النشاط البدني والمناخ والحالة الصحية العامة. ومع ذلك، بشكل عام، يُنصح بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وقد تحتاج إلى زيادة هذه الكمية إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين أو تمارس الرياضة بانتظام.

نصائح لتناول كميات كافية من الماء:

احمل معك زجاجة ماء واشرب منها على مدار اليوم.

اشرب كوبًا من الماء قبل وبعد الوجبات.

تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات.

استمع إلى جسدك واشرب عندما تشعر بالعطش.

هذا وشرب الماء بكميات كافية أمر ضروري لصحة الجسم بشكل عام، ويصبح أكثر أهمية عند تناول نظام غذائي عالي البروتين. تأكد من شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على صحتك وتحقيق أهدافك الغذائية.