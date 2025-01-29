كيف يمكن التمييز بين النصائح الصحية الموثوقة والعلوم الزائفة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 04:52 مساءً - أظهرت جائحة كوفيد-19 مدى انتشار المعلومات الخاطئة حول مواضيع متعددة، خاصة في مجالات العلوم والصحة. ومنذ ذلك الحين، استمر تدفق المعلومات بشكل مفرط، مما أدى إلى ارتباك العديد من الأفراد بسبب التناقضات في النصائح الصحية.

وفقًا لتقرير نشره موقع “ذا كونفيرسيشن”، غالبًا ما تبدو آراء الخبراء متضاربة أيضًا. ويزداد هذا الارتباك بسبب التحريف المتعمد لنتائج الأبحاث لدعم أجندات معينة.

على سبيل المثال، يتم استخدام فوسفات الصوديوم الثلاثي، وهو مضاف شائع في الكعك والبسكويت لتحسين الملمس ومنع التلف، بشكل غير دقيق من قبل بعض مؤثري الصحة، الذين يستغلون التشابه في الاسم مع مادة تُستخدم في الطلاء ومنتجات التنظيف، ليدعوا أنها تشكل مخاطر صحية.

تنتشر مثل هذه الادعاءات بسرعة، مما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في الأبحاث العلمية الموثوقة والنصائح الطبية، بينما تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز انتشار المعلومات الزائفة.

غالبًا ما تكون نتائج الأبحاث في مجال التغذية غير حاسمة، نظرًا لأن النظام الغذائي يعد أحد العوامل العديدة المؤثرة.