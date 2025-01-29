ثلاث “مخاطر” يجب أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في الحمل بعد سن الثلاثين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 04:52 مساءً - تزايدت أعداد النساء اللاتي يقررن الحمل في مراحل متأخرة من العمر، حيث تصبح بعضهن أمهات للمرة الأولى، بينما ينجب أخريات طفلاً ثانياً.

غالباً ما تتمتع الأمهات الأكبر سناً باستقرار مالي أكبر أو استقرار في مسيرتهن المهنية، وقد يشعرن أيضاً بقدرة أفضل على تربية الأطفال مقارنة بالأمهات الأصغر سناً.

لكن، هل تواجه الأمهات الأكبر سناً وأطفالهن مخاطر إضافية؟

ما الذي ينبغي مراقبته؟

تشير الدكتورة إيلي راجسديل، مديرة قسم التدخل الجنيني في مركز كليفلاند الطبي التابع لجامعة هيوستن، إلى أن النساء اللاتي يحملن في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات يمكنهن الاستمتاع بحمل آمن وصحي.

ومع ذلك، يواجهن مخاطر أكبر لبعض المشكلات، وقد ذكرت ثلاثة مجالات يجب أن تكون النساء على دراية بها:

1. **مشاكل الحمل**

بدءاً من أوائل الثلاثينيات، تنخفض خصوبة المرأة، مما قد يؤدي إلى تأخر الحمل.

2. **المضاعفات أثناء الحمل**

النساء فوق سن 35 عاماً أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل. كما أن النساء الأكبر سناً قد يكن أكثر عرضة للحمل بتوائم.

3. **المضاعفات أثناء الولادة**

النساء في الثلاثينيات من العمر قد يواجهن تحديات إضافية أثناء عملية الولادة.