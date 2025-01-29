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أهلي جدة يحاول مجدداً ضم ماركوس راشفورد

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أهلي جدة يحاول مجدداً ضم ماركوس راشفورد

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 04:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي أهلي جدة قدم عرضاً جديداً لضم المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان قدم عرضاً في وقت سابق خلال الميركاتو الحالي، لضم راشفورد، ولكن الأخير رفض مغادرة القارة الأوروبية.

ووفقاً لشبكة “GIVE ME SPORT” البريطانية، قدم الأهلي قدم عرضاً جديداً لضم راشفورد، على الرغم من أنه قد أبلغ المسؤولين السعوديين بأنه لا يريد الانتقال إلى الشرق الأوسط.

وتعد أولوية راشفورد هي الانتقال لصفوف برشلونة، رغم أن النادي الكتالوني لن يتمكن من ضمه إلا على سبيل الإعارة، وقد يستلزم الأمر أن يضحي المهاجم الإنكليزي بجزء من راتبه، وفقاً للعديد من التقارير.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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