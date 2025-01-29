لم أتخذ القرار بعد”.. داليا مصطفى تشير إلى انفصال محتمل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 03:55 مساءً - أثارت الفنانة المصرية داليا مصطفى الجدل مجددًا حول إمكانية انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، بعد زواج استمر لأكثر من 20 عامًا. ورغم نفيها سابقًا لشائعات الانفصال في فيديو، ظهرت داليا في لقاء تلفزيوني حيث التزمت الصمت وأبدت تأثرًا واضحًا عندما سُئلت عن أسباب الانفصال، مما أثار العديد من التساؤلات.

الإعلامي عمرو الليثي حاول الحصول على إجابة واضحة من داليا حول حقيقة انفصالها، لكنها فضلت عدم التعليق، مما زاد من الشكوك حول مصداقية تصريحاتها. وعندما سألها عن أصعب قرار اتخذته في حياتها، أجابت: “لم أتخذ القرار بعد.. أول ما أتخذ القرار، سأخبركم”، مما يوحي بأنها قد تكون في صدد اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياتها الزوجية.

صمت داليا مصطفى وتأثرها الواضح أثار حيرة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ينتظرون توضيحًا منها بشأن مصير علاقتها بزوجها شريف سلامة.